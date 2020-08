TMW a Lisbona: i quattro allenatori scrivono la storia, i sei santoni eliminati

Che questa Champions sia una roba unica è stato già assodato con molte motivazioni, dalla prime semifinali senza inglesi, spagnole e italiane dal 1991, alla sola squadra già vincitrice presente nelle semifinali, anche quello un record imbattuto dalla Coppa Campioni 1990-91.

Quella fu un’edizione che con la finale Stella Rossa-Marsiglia chiuse in un certo senso un’era del calcio prima che si aprisse quella dominata dai grandi club.

E allora anche questa diventa iconica, e vedremo se rappresentativa di qualcosa o solo una straordinaria coincidenza grazie alla eccezionale congiuntura covid.

Soprattutto, dal punto di vista tecnico.

Perché è la prima volta nell’era contemporanea della Champions che nessuno dei quattro allenatori in semifinale ha già precedentemente giocato almeno un’altra semifinale di Champions: Julian Nagelsmann, Thomas Tuchel, Hans-Dieter Flick, Rudi Garcia. I 4 cavalieri della Champions 2020 incredibilmente tutti assieme sommano zero semifinali Champions, e anzi Rudi Garcia è quello con maggior pedigree europeo avendo allenato in una finale di Europa League con il Marsiglia. E se per Nagelsmann è normale, vista la giovane età e le squadre allenate, e quasi anche per Garcia, non avendo mai avuto in mano una squadra da semifinale, più strano è per Flick e soprattutto Tuchel: il primo in verità aveva avuto il Bayern solo l’anno scorso, ma Tuchel tra Dortmund e PSG aveva avuto due ghiotte occasioni per arrivare già a questo punto, sprecate peraltro contro Monaco e Manchester United.

Tre tedeschi su 4, un giovanissimo e un relativamente giovane per il mestiere, due allievi di Rangnick: ci sono molti incroci che segnalano una nuova ondata, un po’ come quando nella prima parte del decennio si affacciarono assieme i Simeone, Klopp e Allegri.

E da contraltare è proprio questa l’analisi che lascia più sbalorditi: eliminati prima della semifinali Champions ci sono tutti assieme - occhio, tenetevi: Guardiola, Simeone, Klopp, Zidane, Mourinho, Conte (vero, non ha vinto in Europa, ma ha pur sempre vinto 4 campionati tra Serie A e Premier).

Il gotha assoluto dei tecnici in attività al mondo. Il fattore peraltro che tutti abbiamo sempre creduto essere decisivo per avere risultati in Europa, ovvero quella leadership carismatica per affrontare la pressione più alta possibile.

Non si può trarre una regola uguale per tutti perché alcuni di loro hanno comunque avuto un’annata straordinaria nel proprio campionato.

Però pare troppo evidente che ci sia un vento di freschezza, una fame dei nuovi arrivati, che in certi frangenti travolge la paura di sbagliare di chi sa che ha tutto da perdere. Dal punto di vista psicologico, le eliminazioni di Guardiola, Simeone, Klopp, Zidane, Mourinho e perfino Conte si sono tutte assomigliate, schiacciati dalla pressione di dover dimostrare quel quid che proprio loro avrebbero dovuto dare in più. Nel caso di Guardiola e Simeone anche indicatore di un ciclo molto lungo per il calcio contemporaneo dove si è arrivati a una fase stanca e alla difficoltà di continuare a cavare il massimo dai propri giocatori.

E’ veramente difficile pensare che per quei 6 santoni si siano chiusi i cancelli dell’eccellenza e che non torneranno più a quei livelli. Ma gli indizi sono troppi per non costituire una prova per lo meno di tentato omicidio della vecchia guardia da parte del nuovo che avanza.