TMW a Lisbona: il sortilegio su Lewandowski, il primato dell’Atalanta

Quando anche le signore anziane sedute sulla panchina in Praça do Rossio parlano della “partita tra tedeschi e francesi”, allora capisci che l’attesa a Lisbona adesso si sente. Non ci sarà il clima di Mondiali, Europei, Olimpiadi o normali finali Champions, perché non c’è la gente da tutto il mondo, e non c’è quel circo itinerante di una settimana che diventa la città europea che ospita la finale, ma adesso percepisci che il grande evento sta per accadere. Sarà perché c’è stato tempo per metabolizzarlo, 4 giorni di intervallo per rielaborare chi ci sarà in finale, e non con una partita ogni giorno che ti regala ogni 24 ore una nuova storia, ma adesso il ticchettio del conto alla rovescia è nell’aria.

Prima del final stand-off, cosa rimane dietro questa Final Eight?

Una considerazione sulla competizione e un premio oggettivo.

Si dice che la formula sia stata un successo e che si potrebbe essere tentati dal ripeterla: ovvio che non sia così, si perdono un sacco di soldi legati al giocare doppia partita in casa di ogni squadra, e si tradisce lo spirito della competizione. Però sì, la formula è piaciuta: non per la Champions, ma come laboratorio per il nuovo Mondiale per Club da giocare a fine anno ogni 4 anni, che dal punto di vista sportivo sicuramente adesso ha trovato legittimazione.

Ma dietro, Lisbona lascia soprattutto l’Atalanta. Non per i motivi agonistici o romantici che sappiamo tutti, ma materialmente per presenza in città.

Avendo coperto ogni partita ogni giorno prima tra le vie e poi allo stadio e fuori, posso stilare la classifica del numero approssimativo di tifosi presenti per ogni squadra a Lisbona. In ordine crescente:

Manchester City 0

Lione 0

Lipsia 5

Atletico 10

Bayern 10

Barcellona 10

PSG 50

Atalanta 100

Nessuno ha portato nemmeno minimamente lo stesso numero di tifosi in città, venuti solo per respirare il clima dal terrapieno prospiciente allo stadio.

Solo il PSG ha radunato entusiasmo, già presente dall’inizio e cresciuto comunque con il passare delle partite, mentre l’Atalanta per una sola partita ha comunque creato un clima davvero da stadio fuori dallo stadio, con cori e bandiere, festosa e trascinante.

Non lo scopriamo certo ora l’entusiasmo degli atalantini, e a volte lo scudetto dei tifosi sembra un irritante contentino, ma è una dato di fatto che nessuno in questa Final Eight ha raggiunto il primato dell’Atalanta.

Rimane questo dietro di questa competizione unica, e ora finale vera e propria. Dove finalmente Lewandowski spera di spezzare un incantesimo.

I suoi numeri incredibili in Europa fanno meno rumore perché in questi anni ci siamo abituati ai record di ‘Attenti a quei due’, ma a guardarli bene sono spaventosi.

Date un’occhiata alla classifica di tutti i tempi dei marcatori nelle competizioni internazionali per club (include la Coppa delle Fiere, il Mondiale per Club e l’Intercontinentale, ma non i turni preliminari):

1. Cristiano Ronaldo 139

2. Messi 119

3. Gerd Mueller 77

4. Raul 77

5. Lewandowski 74

6. Benzema 68

7. Shevchenko 65

8. Inzaghi 64

9. Eusebio 59

10. Henry 59

11. Van Nistelrooy 58

12. Ibrahimovic 56

13. Aguero 54

Guardatela bene la classifica. Lewandowski solo a 3 gol da Raúl e Gerd Mueller. Una roba dell’altro mondo. E ancora più incredibile se si pensa che il polacco ha cominciato a segnare tardissimo in Europa, solo a 24 anni sette anni fa, dunque con una media gol che è la migliore in assoluto.

Ma guardate ancora meglio. I primi 10.

Notato niente? Lo sentite il rumore del sortilegio?

È quello su Lewandowski: tra i primi 10 in classifica, è l’unico a non aver mai alzato un trofeo internazionale. Nulla. Gli altri hanno tutti vinto almeno una Champions, oltre la top 10 troviamo Aguero e Ibrahimović che hanno almeno vinto un’Europa League, ma lui, così alto in classifica, così vicino a un numero storico, mai nulla fuori dai confini domestici.

È un vero e proprio sortilegio, non a caso da quando è al Bayern i tedeschi sono sempre usciti contro la squadra campione. Anche lui spera di lasciare qualcosa dietro a Lisbona, e portarsi invece qualcos’altro a Monaco