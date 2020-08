TMW a Lisbona: la sorpresa del PSG che può trasformarsi in boomerang

vedi letture

Succede quando hai troppo a disposizione. Succede che per non scegliere, scegli tutto e tutto perde di valore se mischiato assieme. Succede al PSG, che stasera nella partita più importante della sua storia, ha così tanto ben di Dio in dispensa che rischia o di fare indigestione o di rimanere a digiuno per non saper scegliere.

Dopo aver fatto la formazione contro l’Atalanta con il goniometro e il bilancino, adesso Tuchel si può permettere di fare ambaraba per scegliere chi schierare. Mancheranno Navas e Verratti, con il primo sostituito da un discreto rimpiazzo come Sergio Rico, e il secondo semplicemente insostituibile, come si è visto contro l’Atalanta. Ma là davanti ci sono tutti: Mbappé, Neymar, Icardi, Di Maria, Sarabia, Choupo-Moting, Draxler. E nell’indecisione, Tuchel starebbe optando per un 4-2-3-1, con Icardi avanti, Neymar numero 10 e Di Maria e Mbappé esterni, con opzione di tramutarsi in un 4-2-4 con Neymar e Di Maria a fare le ali pronte ad allinearsi a centrocampo.

Un rischio altissimo, che lascerebbe uomini di centrocampo solo la cerniera Marquinhos-Paredes, ovvero un difensore adattato a mediano e un interno di tocco, con il rischio di subire il torello del Lipsia abituato a fare girare il pallone senza sosta.

Un azzardo che sarebbe inedito, perché nell’unica partita paragonabile a questa il PSG giocò in tutt’altra maniera. Parliamo del ritorno contro il Borussia Dortmund negli Ottavi di Champions a marzo, quando il PSG al Parco dei Principi doveva rimontare il 2-1. Certo c’era ancora Cavani, ma Tuchel scelse un 4-2-4 più ragionato, sempre con Neymar e Di Maria ali, spedendo in panchina sia Mbappé che Icardi, e avendo Cavani avanti, ma soprattutto mettendogli Sarabia accanto a fare un lavoro di raccordo più oscuro e un centrocampo con Gueye di ruolo accanto a Paredes.

Vinse 2-0, con un progetto tattico implacabile.

Contro il Lipsia troverà un 3-4-2-1 che è stato illuminante per giro palla e applicazione contro l’Atletico. Nagelsmann l’allievo, che però ha specificato di non essere amico con quel Tuchel che lo avviò materialmente alla carriera di allenatore, punta a diventare il più giovane allenatore di sempre in finale dopo esserlo già delle semifinali e della Bundesliga. La partenza di Werner si sente, perché concretizzare diventa più difficile, ma il gioco però non ne risente: il Lipsia non si fa scalfire, prepara il colpo e poi affonda, e quando non va ricomincia senza contraccolpo psicologico. Anche se il PSG sarà un’altra storia rispetto a un Tottenham timido e a un Atletico arroccato.

La cosa incredibile è che entrambe le società assommano la miseria di 67 anni di vita: il PSG ha festeggiato il cinquantenario contro l’Atalanta, il Lipsia è stato creato appena 11 anni fa. Se non è questo nuovo avanza...