TMW a Lisbona: Lewa/Gnabry vs Neymar/Mbappé, i tre apocalittici e l'integrato

Nello stadio Da Luz c’è quello che Lewandowski non potrà avere e quello che farà ancora in tempo a prendersi il prossimo anno.

Non tanto la Champions League su cui può mettere le mani domenica, quanto il Pallone d’Oro (di Eusebio) che non potrà avere, che gli spetterebbe probabilmente per acclamazione, e che allo stadio è presente al museo del Benfica. E poi la Scarpa d’Oro (pure quella di Eusebio), che farà ancora in tempo a prendersi il prossimo anno, e che si trova sia nel museo ma anche nel negozio del club, replica ufficiale in 151 pezzi numerati e firmati da Eusebio, laminata d’oro e acquistabile a 900 euro; e se siamo stati tentati noi dal comprarla ma fortunatamente respinti dal prezzo, sicuramente Lewa lo sfizio se lo può togliere.

Ma se per tutto il resto c’è la carta di credito, per la Champions non c’è prezzo.

E questa Champions è inestimabile per Lewandowski non solo perché per lui più di tutti viene nell’anno perfetto, ma perché guardate per un attimo la storia del polacco: è già il quinto cannoniere in Europa di tutti i tempi, nonostante abbia cominciato tardi a segnare ad alto livello, solo a 24 anni; ed è a solo 3 gol dal raggiungere i due mostri sacri Gerd Mueller e Raúl (gli alieni fanno categoria a sé). Ma guardate ancora meglio: Lewa non ha mai vinto nulla fuori dalla Germania, nessun trofeo internazionale, lui arrivato al Bayern solo due anni dopo la loro ultima Champions e fermato cinque volte su cinque dalla squadra futura campione.

Nella classifica dei primi 13 cannonieri europei di sempre è l’unico che non ha mai alzato un titolo europeo, nemmeno l’Europa League come hanno fatto Ibrahimović e Aguero, il che è pazzesco pensando a quei numeri.

Il digiuno atavico rende Lewandowski un apocalittico in cerca della sua dimensione. Nella sfida tra i due leader tecnici offensivi per squadra, tra Lewandowski/Gnabry e Neymar/Mbappé, la coppia del Bayern è completata da un altro apocalittico, quel Serge Gnabry che nel primo anno post-Robben ha studiato tutto un anno per non farlo rimpiangere e si è incoronato con un gol alla olandese volante in semifinale. Lui che è giovane ma non giovanissimo, 25 anni, e che è già alla terza vita calcistica: prima lanciato e bruciato dall’Arsenal, poi riprogrammato tra Werder e Hoffenheim, infine definitivamente esploso al Bayern. In mezzo a tutto questo, i 7 milioni con cui l’Arsenal se lo fece pagare dal Werder...

Sette milioni Gnabry, parametro zero Lewandowski, contro i 180 milioni per Mbappé e i 300 milioni (compresi i 78 di imposta sulla clausola) per

Neymar. Decisamente una storia diversa.

Ma anche Neymar appartiene alla schiera degli apocalittici: in verità il lignaggio e la fulgida Champions 2015 dell’era MSN non direbbero così, ma Neymar è entrato nel limbo del vorrei ma non posso seppur di altissimo livello, tra nazionale e club, e lotta per affermare al mondo la sua grandezza ancora discussa. Come Lewa e Gnabry, anche lui in questa Champions ha un motivo di riscatto, più alto, definitivo, quello che lo ha spostato a Parigi (anche) per dichiarare al mondo che poteva farsi re da solo.

E poi c’è l’integrato Mbappé, lui che a 19 anni già vinceva il Mondiale da protagonista e segnando il gol decisivo, lui predestinato che non ha nulla da dimostrare perché il suo essere decisivo è indiscutibile.

Lui che è integrato con il suo posto nel mondo, che non ha la pressione particolare del prendersi una rivincita, che il suo calcio è semplice eppure disarmante come il sorriso pacioso eternamente stampato in faccia.

E chissà che questa leggerezza d’animo non gli renda facile anche quella Champions che è così maledettamente importante per il riscatto degli apocalittici.