TMW a Lisbona: si può parlare di fallimento di Guardiola?

vedi letture

Sarà anche che il calcio è una questione di episodi, e se Sterling non la manda alta o se Bernardeschi non si addormenta, la narrativa su Guardiola e Sarri cambia. Ma in che momento si può parlare di fallimento di Pep, se non questo?

Sia dal punto di vista macro, che da quello micro.

Partiamo dal micro, dalla partita di ieri: una inutile rivoluzione tattica iniziale, un 3-5-2 che è sembrata da subito la volontà di stupire e non solo di vincere dell’allenatore schiavo del suo essere fenomeno, Fernandinho addirittura arretrato in una linea di difesa a 3, e addirittura lasciati in panchina tutti assieme Bernardo Silva, Mahrez, David Silva, Foden. Ma soprattutto Bernardo Silva stupisce, perché è vero che il City ha una panchina lunghissima, ma alla panchina il portoghese proprio non appartiene, e di fatto parliamo di uno dei due giocatori dal rendimento più alto nel City dopo De Bruyne.

Avere rispetto per il Lione è un conto, mettere talmente tante porte blindate all’ingresso di casa tua da renderti impossibile uscire è un altro.

Personalmente avevo indicato il City favorito della Champions dopo aver visto come a febbraio contro il Real Madrid finalmente Guardiola si fosse mostrato pragmatico, pensando che avesse adesso anche l’elasticità di giocare efficace.

Beh, da un eccesso all’altro: perché un conto è coprirsi contro il Real Madrid, un altro contro il Lione in partita secca, che sai giocherà 3-5-2 e contropiede, e insomma regalargli il Primo Tempo facendogli appena il solletico.

Poi però c’è il macro: su 4 anni al Manchester City, Guardiola non ha mai - mai - raggiunto le semifinali. Non si parla di vittoria o di finale, ma essere almeno tra le prime 4 (obiettivo raggiunto peraltro da Pellegrini proprio l’anno prima di Guardiola). E non si può certo dire che fosse stato sfortunato al sorteggio: 3 volte è uscito contro Monaco, Lione e Tottenham, avversari sulla carta ampiamente inferiori. La quarta volta contro il Liverpool, che però nello stesso anno batteva vincendo il campionato con una ventina di punti di distacco.

Sistematicamente, ed è incredibile a pensarci, nel momento in cui si è alzata la pressione il City ha commesso molti più errori di quanti ne commetta normalmente. E che si ripeta così tante volte non è né da grande squadra, e nemmeno da allenatore quale Guardiola è.

E se non fosse sufficiente, Guardiola non raggiunge una finale europea da 9 anni, un’eternità nel calcio. Per dire: l’ultima volta in cui l’ha fatto, Balotelli veniva ritenuto una speranza del calcio mondiale, quindi capite si parla di ere geologiche in termini calcistici. Ieri l’allenatore con più blasone europeo recente era Rudi Garcia, che negli ultimi anni ha collezionato più finali europee di Guardiola, con quella di Europa League giocata dal Marsiglia contro l’Atletico.

Il fatto che l’allenatore venga giudicato dai risultati è sempre penalizzante. Va giudicata l’evoluzione del gioco, la capacità di incidere sulla prestazione. Indiscutibile Guardiola da quel punto di vista. Ma se il crollo in Europa è così sistematico da così tanti anni e con condizioni ogni volta favorevoli, allora è evidente che non si tratti di una coincidenza.

E se non fosse sufficiente, va considerato ancora di più la quantità di soldi spesi. Non è tanto per il miliardo di euro usato nelle campagne acquisti tra Bayern e City, ché tutte le grandi spendono comunque a prescindere dall’allenatore. E’ il come.

Da anni la difesa del City non è all’altezza con il resto della squadra, e oggettivamente nessuno dei singoli titolari sarebbe mai scelto nella selezione dei migliori calciatori europei. Eppure quella stessa difesa è costata 250 milioni di € (e parliamo solo dei titolari), il che vuol dire che come minimo c’è stata una sopravvalutazione, per non parlare di una valutazione sbagliata.

Vero, in questo assurdo 2020 per la prima volta alle semifinali non ci sarà nemmeno una squadra inglese, spagnola e italiana (era accaduto solo nel 1991, ma quella era ancora una Champions con una squadra per nazione), ma andatelo a dire al Bayern che sia colpa solo del destino...