TMW a Lisbona: stasera la Champions torna ai tempi del Triplete

Nel suo guscio di imprevedibilità Bayern-Lione questa sera riporta l’orologio della storia del calcio indietro di 10 anni, a quando la stessa partita fu ugualmente sorpresa nelle semifinali che avrebbero portato il Triplete all’Inter, anche se alla fine il copione non ebbe colpi di scena finale. Il Bayern arrivava dall’eliminare il primo Manchester United post-Cristiano nonché la Fiorentina con la scandalosa partita di Ovrebo; e il Lione reduce da un inedito rimasto unico derby con il Bordeaux e soprattutto dall’ennesima esecuzione del Real Madrid negli Ottavi, stavolta però nella prima versione con Cristiano.

Quasi tutti quelli scesi in campo in quel Bayern-Lione si sono ritirati, soprattutto tra i bavaresi che avevano una età media decisamente più alta. Per dire, tra i francesi c’era il futuro capitano della Francia campione del mondo Lloris, nonché Miralem Pjanic. Ma gli unici due ancora in attività che giocarono con il Bayern, incredibilmente sono ancora là: Alaba, che entrava dalla panchina, e soprattutto Thomas Mueller, che nello stesso anno si era prima rivelato e poi già subito affermato al mondo, e tre mesi dopo avrebbe finito anche per vincere la classifica capocannonieri al Mondiale, minacciando tutti i record di Gerd Mueller, andando a un ritmo che però non sarebbe riuscito a tenere oltre i Mondiali di Brasile, e lasciando ad altri due l’incombenza di abbattere i record di prolificità di Das Bomber.

Ma Mueller è in un certo senso rappresentativo di questo Bayern: non solo perché è memoria storica e giocatore più carismatico in campo, ma ha attraversato tre ere rinascendo su sé stesso, dall’accrocchio di Van Gaal che però aveva gettato i semi del Ribery-Robben che si sarebbe compiuto con Heynckes/Guardiola, all’era Lewandowski con il polacco termine e terminator del gioco diffuso senza stelle.

Dopo il titolo Mondiale si era eclissato Mueller, nella classica maledizione che ultimamente colpisce parecchi di quelli che si cingono dell’alloro massimo, e invece quest’anno è tornato a essere prima protagonista e poi fondamentale, con ben 26 assist, un numero folle.

Questo senso di ritorno alla vita del Bayern è ciò che può pesare di più, al di là ovviamente del gioco, che deve essere riconosciuto sia stato travolgente sin dall’inizio della Champions - un inedito, perché si dice giustamente che chi è molto in forma in autunno e in inverno, poi fatica ad essere travolgente in primavera quando conta. Al Bayern non è successo, prima squadra in questo senso, ma il sospetto è che sia complice la lunga pausa che ha permesso di ricaricare le pile, tanto più che la primavera è saltata e siamo finiti dritti all’estate.

Sarà anche vero che il Bayern non è mai arrivato in finale negli ultimi 7 anni, uscendo male per esempio con il Liverpool agli Ottavi l’anno scorso. Ma sentite un po’ questa: in 6 delle ultime 7 eliminazioni in Champions il Bayern è sempre stato eliminato dalla futura campionessa. Una nemesi pazzesca, contro cui il Lione non sa se giungere le mani e pregare oppure disperarsi.

Eppure stasera le incognite sono più per i bavaresi, quantunque strafavoriti: perché Rudi Garcia è abituato a incontrare rivali meglio attrezzati, che vengono a prenderti in campo aperto e senza paura. È proprio sugli spazi e l’essere apparentemente inscalfibili si è incastonato il bug del Lione, che ha fatto saltare l’ingranaggio della Juve e poi quello del City. Per il Bayern invece è stato differente: il Barcellona viene a giocarsi la partita, così come il Chelsea che non è spregiudicato ma sicuramente prova a impostare il proprio gioco.

Stasera invece Flick dovrà provare ad aprire la scatola lionese stando attento a non tagliarsi. Lame aguzze ce n’è un borsello pieno, ma gli sfregi che lasciano gli scatti di Depay e Dembelé hanno vandalizzato già il bel visino di altri principi del calcio.

Rimane da vedere quanta fame è rimasta al Lione. Se, come il Lipsia, si è emozionato per l’inaspettato invito al ballo delle semifinaliste, e come i tedeschi redbulli balbetterà solo un paio di passaggi facendosi travolgere come fatto dal PSG, che è sembrato anche troppo forte e senza avversari.

O se gli Rudi’s Eleven stanno preparando il capolavoro di tutti i colpi, ingolositi da quel dettaglio che chi vince il Bayern, poi si prende la coppa.