TMW a Lisbona: sul Bayern c'è la maledizione del Milan

L’assassino di questa Champions non si è ancora rivelato. Quel che è certo è che nel castello di Lisbona dove si sono riuniti in 8 e sono rimasti solo in 2, c’è una maledizione.

E dalla partita di ieri contro il Lione, sappiamo che pende sulla testa del Bayern.

Quando ha battuto 8-2 il Barcellona, il traguardo si è spostato più in là: non solo la Champions, ma la storia vera e propria, perché dopo un risultato simile è ovvio che ti batti per un’impresa ancora più grande.

Quella per esempio di vincere la Champions e conseguire il Triplete, che sarebbe il tuo secondo di sempre e il nono nella storia della competizione.

Ma ancora di più, con quell’8-2 puoi sfidare il sole.

Per farlo, serviva battere il Lione: è andata come doveva andare, anche con qualche paura iniziale, da non sottovalutare perché il Bayern si è fatto fregare con difesa troppo alta e 1 v 1, e ovvio ci fossero stati Neymar e Mbappé chissà come sarebbe andata a finire. Poi però Gnabry s’è messo a fare Robben, il Bayern s’è messo a fare il Bayern, ed è andata come doveva andare.

Ma battere il Lione serviva appunto per la sfida più grande: no, non solo andare in finale, quello oggettivamente fa parte dell’ordine meraviglioso delle cose se sei il Bayern e il tuo avversario è il Lione; e nemmeno poter compiere il Triplete, che è un’impresa straordinaria, ma appunto già successa in Germania e al Bayern stesso.

No, la sfida è al più grande dei tabù: diventare la prima squadra della storia a vincere la Champions vincendo tutte le partite.

Un muro invalicabile su cui si sono infrante tutte le grandi squadre, soprattutto poi con la nuova formula, visto che è proverbiale la cabala sulla squadra a punteggio pieno nella fase a gruppi che poi non fa strada.

Ma è una maledizione che ha precedenti che fanno rimbombare tuoni nel castello Champions, ed è meglio che il Bayern nella scalata alla torre più alta si aggrappi da un lato al corrimano delle sue certezze (e utilizzi l’altra mano per gli scongiuri).

Perché l’ultima squadra capace di sfidare il sole della Champions fatta di sole vittorie fu il Milan nel 1993: una cavalcata pazzesca, simbolizzata dalla tonitruante prestazione del fresco Pallone d’Oro Van Bastente contro il Göteborg, un 4-0 con quaterna sua composta da varietà di colpi che stese svedesi, giurati, e avversari presenti e futuri già intimiditi.

Un cammino trionfale che portò all’ultimo atto senza paura contro l’Olympique Marsiglia. E lì si compì la maledizione della sconfitta totalmente inaspettata, peraltro con Icaro Van Basten che si avvicinò davvero troppo al sole e senza saperlo quel giorno giocò la sua ultima partita.

Ma leggete i dettagli: l’ultima volta dunque in cui il tabù stava per essere infranto, è stata dunque l’unica volta che ha vinto una squadra francese.

Che si aggrappi al corrimano e a tutto quello che serve il Bayern per percorrere fino alla fine la scala che porta alla torre del castello della Champions, perché quell’ultimo gradino scricchiola.