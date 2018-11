TMW - A Milano incontro tra tecnici, società e arbitri sul VAR

Fonte: Dal nostro inviato Antonio Vitiello

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

E' in corso a Milano un incontro tra i rappresentanti degli staff tecnici e dei club di Serie A con il presidente dell'AIA Marcello Nicchi e il designatore Nicola Rizzoli per parlare dello stato attuale del VAR in Italia.

Presenti all'incontro molti allenatori tra cui Ancelotti, Spalletti, Iachini, Gattuso, Pioli, Landucci (al posto di Allegri assente), De Zerbi, Mazzarri, Maran. Tra i dirigenti, già arrivati all'incontro, Monchi (Di Francesco assente), Carnevali e Carli.

Aggiornamento ore 11.55 - Arrivati anche D'Aversa, Di Carlo, Simone Inzaghi, Juric e Longo

Aggiornamento 12.04 - E' arrivato anche Filippo Inzaghi.