TMW - A. Moggi: "Milan bravo a sostituire Higuain. Inter? Juve altro pianeta"

Fonte: Dal nostro inviato, Alessandro Rimi

Raggiunto da RMC Sport e TMW a margine dell'evento Evento United for Genova, organizzato in quel di Milano, Alessandro Moggi ha analizzato la sessione invernale di mercato appena conclusa: "Il Milan ha fatto la parte del padrone, nessuno si aspettava la partenza di Higuain, ma per ora sembra che siano stati bravissimi a sostituirlo con un giocatore di grande prospettiva. Le altre squadre di vertice non si sono mosse tantissimo: è il segnale che non c'era bisogno di ricostruire, ma di ritoccare".

Forse alla Juve un difensore in più avrebbe fatto comodo.

"Io penso che sia giusto puntare anche su Rugani, finora è stato un sostituto ma credo che non ci fosse bisogno di ricorrere a un ulteriore ritocco in difesa, dandogli fiducia in attesa che tornino i big".

Spalletti è in discussione.

"Non mi aspettavo un'Inter così in difficoltà, i risultati molte volte sono figli di tante situazioni che non conosciamo, non siamo ad Appiano a seguire gli allenamenti. L'allenatore è la punta dell'iceberg, spesso paga colpe sue e non sue. Spalletti è uno dei migliori tecnici italiani, sta cercando di venire fuori da un momento complicato. La Juve ora è di un altro pianeta, il compito è quello di arrivare secondi e l'Inter è a otto punti di distanza".

Campionato chiuso, quindi?

"Per me la Juve ha vinto prima di cominciare. Però sono d'accordo con Allegri quando dice che nulla è scontato. Alla fine si gioca 11 contro 11, è giusto che gli avversari abbiano le proprie chance".