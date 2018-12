TMW - Abete: "Gravina ha iniziato bene il suo lavoro"

Fonte: Luciana Magistrato per Firenzeviola.it

Giancarlo Abete ha parlato così ai media presenti allo stadio Artemio Franchi di Firenze prima della premiazione a cura della Fondazione Franchi, in memoria anche di Davide Astori: “Astori è nel cuore di tutti i tifosi e gli sportivi, non solo quelli della Fiorentina ma di tutta Italia. Gravina ha iniziato molto bene e si sta muovendo ottimamente. Il programma di Gravina parla di 20 squadre di A e 20 squadre di B, con una Lega Pro semi professionista. Prandelli ha sempre fatto molto bene in Italia, in passato ha accettato panchine non ottimali. Con Cesare, in Nazionale, su tre competizioni, siamo andati sul podio due volte. I Della Valle non li ho sentiti recentemente, con loro c’è un rapporto di stima. Trovo normale che una dirigenza abbia momenti dove ottieni di più e momenti dove ottieni di meno. Una società che ha come proprietari i Della Valle è in uno stato di tranquillità. Bisogna apprezzare quello che si ha".