Accordo a un passo tra Juventus e Suarez: è corsa contro il tempo per il passaporto

Koeman ha ribadito anche a Messi che non conta su Suarez. Al momento il futuro dei due è slegato ma è corsa contro il tempo per la cittadinanza del Pistolero

Luis Suarez e la Juventus si avvicinano. A grandi passi, con uno scoglio da superare, ma con l'intenzione di trovarsi. Trovano conferme le indiscrezioni degli ultimi minuti: il giocatore è pronto a definire l'accordo coi bianconeri. Secondo le ultime raccolte da Tuttomercatoweb.com, non ci sarebbero ostacoli su buonuscita o risoluzione col Barcellona. Il club catalano ha già dato il benservito al giocatore: glielo ha comunicato Ronald Koeman, con l'olandese che lo ha ribadito anche a Lionel Messi. Al momento la situazione è chiara: il futuro dei due, a meno di ripensamenti da parte del club e di Suarez, è slegato. Messi, il cui comunicato è atteso a breve, può restare. L'uruguaiano è alla porta d'uscita.

Accordo con la Juventus, problema passaporto Come detto, l'intesa con la Juventus non è un problema ed è una volontà di tutte le parti. Del Barcellona, che vuole salutarlo. Di Suarez, che con la Juve ha già preso contatti. Dei bianconeri. Che sono pronti a pagare dei bonus e un indennizzo simbolico ai catalani. E dei legali del ragazzo. Che intanto sono già al lavoro per la questione passaporto. L'iter per ottenere la cittadinanza italiana, viste le origini friulane della moglie, sarebbe già partito e al contempo lo staff di Suarez sta correndo contro il tempo per convertire il passaporto con la cittadinanza spagnola grazie agli anni vissuti in Spagna.

I tempi ci sono La tempistica, secondo quel che arriva da Barcellona, c'è. Però serve stringere i tempi. Arrivare a un'intesa economica a trecentosessanta gradi per poi accelerare sulla questione burocratica. Serve che Suarez dia semaforo verde alla trattativa una volta per tutte, fugando le ultime perplessità su una sua eventuale inversione a U in caso di possibile permanenza di Messi. Ma la decisione del Barcellona sembra già presa. E la strada bianconera intrapresa.