TMW - Ad Atalanta: "Tra i gruppi A, B e C ci è capitato quello migliore"

Fonte: dall'inviato Andrea Losapio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Luca Percassi, ad dell'Atalanta, ha commentato il raggruppamento europeo dell'Atalanta (con Manchester City, Shakhtar e Dinamo Zagabria) ai microfoni dei media presenti, tra cui TuttoMercatoWeb.com: "Un orgoglio per tutti, siamo qui a rappresentare i bergamaschi. Quando hanno letto che potevamo finire in A, B o C ci siam fatti tutti il segno della croce ma alla fine tra i tre è andata bene. Sappiamo che è una competizione cui non siamo abituati, poteva essere molto pesante così invece... Andare nello stadio del City sarà una gioia, e poi giocano il calcio più bello. Affrontiamo le cose con lo spirito dell'Atalanta".