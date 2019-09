TMW - Ad Sassuolo: "Berardi aveva tante offerte. E' rimasto volentieri"

Fonte: Dall'inviato a Modena, Antonio Parrotto

L'ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato questa mattina a Modena, a margine di un evento, soffermandosi in particolare sulle prime uscite stagionali della squadra neroverde: "E' un campionato difficile, perché la serie A da quest'anno è molto più competitiva. Credo sia ancora presto per poter dare dei giudizi. le squadre che hanno completato la rosa negli ultimi giorni di mercato devono ancora dimostrare il proprio valore".

La difesa resta da registrare: "Credo sia abbastanza normale. L'inizio del campionato deve anche un po' permetterti di registrare quei reparti ancora non al meglio. C'è da dire che durante la sosta il Sassuolo ha avuto 13 giocatori impegnato con le nazionali, il che non ci ha permesso di preparare al meglio la gara. Non siamo abituati, ma anche questo fa parte di un processo di crescita".

Berardi capocannoniere dopo tre giornate? "E' un campione, l'abbiamo sempre detto. E' stato richiesto da tante società ma non lo abbiamo voluto cedere. Anche lui è rimasto volentieri con noi, dando ragione a tutti e due, visto che sta facendo cose straordinarie".

Le prossime sfide contro Spal e Parma? "Sono tutte sfide importanti, indipendentemente dal fatto che siano derby. Il Sassuolo deve sempre portare a casa punti, perché l'obiettivo principale resta la salvezza, che non è facile. Poi saremo felici se riusciremo ad ottenere qualcosa in più".