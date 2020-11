tmw Addio Maradona, a San Siro il video del riscaldamento più famoso della storia

vedi letture

Continuano le iniziative per commemorare Diego Armando Maradona a pochi giorni dalla sua morte in Argentina. A San Siro, prima della sfida tra Milan e Fiorentina, il club rossonero ha proiettato sullo schermo dello stadio il video del riscaldamento più famoso della storia del calcio, quello in cui il Pibe palleggia sulle note di "Live is Life".