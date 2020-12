tmw Addio Paolo Rossi, Collovati: "Se sono campione del mondo lo devo a lui"

Fulvio Collovati, amico e compagno di Nazionale di Paolo Rossi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti davanti al Duomo di Vicenza, dove fra pochi minuti ci saranno i funerali di Paolo Rossi. Queste le sue parole raccolte da TMW: "Non riesco ancora a crederci. Fino ad un mese e mezzo fa lo sentivo spesso in chat, poi ha iniziato a non rispondere ed ho capito che c'era qualcosa che non andava. Se ne è andato con dignità, voleva essere il Paolo Rossi che ho sempre visto, sempre sorridente. Noi siamo andati al Mondiale come l'armata brancaleone, Paolo arrivò dopo due anni di inattività. Era deriso da tutti, il suo riscatto e la sua rivincita hanno coinciso con la nostra rivincita. Io se sono campione del mondo lo devo a lui. Come facciamo a dimenticarlo? Quando è arrivato il messaggio di Federica mi si è spezzato il cuore. Era un amico, un fratello. Un ragazzo solare, di una semplicità disarmante. Ho subito tranquillizzato Federica, come si fa dimenticare Paolo?"