tmw Adekanye al Cadice e Lukaku all'Anversa: in via di definizione le ultime uscite della Lazio

Ultimissime battute di mercato per la Lazio, che dopo l'ufficialità in entrata di Wesley Hoedt lavora alle uscite. In questo senso, sono in dirittura d'arrivo i trasferimenti in prestito di Adekanye al Cadice e di Lukaku all'Anversa. Restano solo da definire gli ultimissimi dettagli sull'accordo tra i giocatori e i rispettivi club interessati.