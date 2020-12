tmw ADL infuriato per il ko di Osimhen in Nazionale: "Partite inutili, così si offendono i tifosi"

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato ai media presenti all'inaugurazione della stazione della Cumana Mostra-Maradona, che porterà allo stadio intitolato a Diego Armando Maradona e che al suo interno ripercorre la storia del club partenopeo dal 1926. Tra i tanti argomenti trattati, il numero uno azzurro si è sfogato anche contro la pausa per le Nazionali e lo sfortunato infortunio di Victor Osimhen con la sua Nigeria: "Mandare i giocatori in Nazionale per delle partite che non servono a niente significa a mio giudizio offendere le tifoserie di tutto il mondo. Secondo me o chi sta alla FIFA e alla UEFA non è all'altezza di capire certe cose da un punto di vista imprenditoriale oppure non ci si vuole proprio interrogare. Perché questo calcio non si deve mai attualizzare? Mi chiedo io. Col Covid è cambiato tutto, la nostra vita ne risentirà anche in futuro e quindi bisogna inevitabilmente rivedere anche le regole che riguardano il calcio internazionale", le sue parole raccolte da TMW.