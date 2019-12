TMW - ADL: "Mertens non può andare in un club di A. Ecco perché Gattuso"

Fonte: Dagli inviati, Antonio Vitiello e Pietro Mazzara

Intervistato a Milano da TMW, Aurelio De Laurentiis ha parlato così del futuro di Mertens e della scelta Gattuso: "Mertens ha un contratto tale che può andare da tutte le parti meno che in Italia. Perché Gattuso? Perché nel Milan praticava bene il 4-3-3 e il Napoli è riconosciuto in tutta Europa per giocare con questo modulo", le parole del patron del Napoli.