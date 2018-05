TMW - ADL: "Sarri ha rinnovato, poi niente clausola? Non mi piace"

Fonte: da Napoli, Marco Frattino

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha messo i puntini sulle i sull'addio di Maurizio Sarri. "Non ci sono stati contatti, nessuno mi ha chiamato. Non faccio sconti a uno sì e a uno no. Non posso fare sconti ai tifosi: devo difenderli. La clausola è a difesa delle mie scelte, quando non vengono rispettate e mi si chiede di rispettare un contratto lo modifico ma è bilaterale. Mi chiedi più soldi? Metto la clausola, ma deve valere perché quei soldi li hai presi. Ora la clausola non vale? Non mi piace questo concetto unilaterale".