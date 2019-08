Fonte: Con la collaborazione di Alessandro Rimi e Alessio Alaimo

Ci siamo per il ritorno di Alexis Sanchez in Italia. Dopo la trattativa che ha portato in Italia Romelu Lukaku, Manchester United e Inter stanno chiudendo anche l'accordo relativo alla seconda punta cilena, che lascerà i red devils sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto.

Giuseppe Marotta e Piero Ausilio sono in questo momento ad Appiano Gentile, insieme all'avvocato Capellini. A distanza, si stanno limando gli ultimi dettagli relativi alla cifra del riscatto. Ballano ancora 1.5/2 milioni di euro, ma c'è grande fiducia sul fatto che la fumata bianca possa arrivare già oggi. Con Sanchez domani a Milano per le visite mediche e la successiva firma sul contratto.

Già definito da qualche giorno, invece, l'accordo col giocatore: in caso di riscatto nel 2020, per Sanchez scatterà un nuovo contratto valido fino a giugno 2022.