tmw Ag.Chiellini: “No problem per il rinnovo, sarà l’arma in più della Juve”

“Giorgio è una persona di grande spessore in campo e fuori. È un campione che sposta gli equilibri”. Così a TuttoMercatoWeb l’agente del difensore della Juventus Giorgio Chiellini, Davide Lippi, nel corso dell’intervista rilasciata per la rubrica “A tu per tu”. “Il rinnovo? Non ci saranno problemi. Scudetto? Sono sicuro - ha concluso Lippi - che Chiellini cambierà in meglio questa Juve”.