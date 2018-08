© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un piccolo caos ha scosso il mondo atalantino, nei giorni scorsi. Per Steffensen, agente di Andreas Cornelius, in un lungo status su Facebook sosteneva come il centravanti danese fosse rimasto ostaggio dei nerazzurri che chiedevano, per il suo cartellino, circa 8,5 milioni di euro quando "una società italiana" ne aveva offerti circa 7. "Non c'è nessun problema fra l'Atalanta e Cornelius e me", spiega Steffensen agendo da pompiere, "stiamo lavorando bene insieme". Probabile quindi una cessione per il danese, viste le offerte che stanno arrivando dall'estero.