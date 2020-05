tmw Ag. Djimsiti: "Ha visto il COVID-19 da vicino, ma ora è pronto a confermarsi con l'Atalanta"

Intervistato da TMW, l'agente Milos Malenovic ha parlato anche del suo assistito Berat Djimsiti, difensore dell'Atalanta dei miracoli in Champions League: "Da un punto di vista sportivo, la sospensione del calcio è stata molto deludente anche per lui. Ma sono fermamente convinto che quei successi non siano arrivati per caso e che Berat e l’Atalanta saranno presto in grado di confermare questi strepitosi risultati tanto in Italia quanto in Europa. Djimsiti ha un enorme rispetto per l'emergenza causata dal Coronavirus perché l'ha vissuta da vicino, proprio a Bergamo, dove i casi di COVID-19 sono stati tantissimi. Ovviamente, come tutti i calciatori, anche lui si augura però di poter ritornare in campo e di giocare a calcio il più presto possibile".