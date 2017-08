TMW - Ag. Karamoh: "Si sta lavorando, il ragazzo vuole l'Inter"

Fonte: Alessandro Rimi

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Oscar Damiani, intermediario della trattativa per Yann Karamoh, parla così dopo l'incontro con l'Inter di stasera ai nostri microfoni: "Si sta lavorando, l'Inter sta facendo tutto il possibile, ovviamente il Cannes tiene duro ma il ragazzo vuole venire. Domani nella tarda mattinata sapremo di più, ma la cosa è ancora complicata. Le società stanno trattando, io non c'entro nulla. Ottimista? Non sono pessimista, ma si deve fare entro le due coi nuovi regolamenti o diventa complicato".