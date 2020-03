tmw Ag. La Gumina: “Ora sta bene, il Coronavirus non guarda in faccia nessuno”

vedi letture

“La Gumina? Ora sta bene. I suoi sintomi non erano preoccupanti, ha avuto un po’ di febbre”. Cosi intervistato da TuttoMercatoWeb per la rubrica “A tu per tu” Claudio Vigorelli, che con la sua agenzia cura insieme a Francesco Salerno gli interessi dell’attaccante della Sampdoria Antonino La Gumina, risultato nei giorni scorsi positivo al Coronavirus. “Il ragazzo - spiega Vigorelli - è stato subito tranquillizzato. Ma questo virus non lascia indenne nessuno, dall’atleta al pensionato. Sarebbe stato opportuno rinviare prima il campionato? Probabilmente si. Giocare una giornata in più o in meno, ai fini del campionato, non cambia nulla dinanzi ad una situazione del genere. Ma col senno di poi - conclude - è facile parlare”.