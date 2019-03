TMW - Ag. Lasagna: "E' carico, l'Udinese ha i giocatori per salvarsi"

Fonte: dagli inviati Andrea Piras e Lorenzo Marucci

Ospite dei microfoni di TMW a margine della partita delle Genoa Legends e le leggende della serie A, Massimo Briaschi parla così dell'evento e di diversi argomenti legati all'attualità: "Questa maglia dà sempre emozioni, l'ambiente ti rimane dentro, poi ho ritrovato tanti vecchi amici. La Juventus? La vittoria del Genoa può essere una spinta per chiudere il campionato in bellezza".

La sfida con l'Udinese vedrà in campo il tuo assistito Lasagna: per chi tiferai?

"Spero in un pari così non scontento nessuno. Credo che l'Udinese abbia i giocatori per potersi salvare, ma la situazione di classifica è pesante".

Era davvero necessario esonerare Nicola?

"Non lo so, probabilmente stavano trovando una quadra nelle ultime partite. Perdere con Juve e Napoli ci sta, forse è stata la fase difensiva il problema, ma comanda la società".

Poi ci sarà il derby di Genova: come arrivano i rossoblù?

"Mentalmente il Genoa arriva molto bene alla gara, ha fatto risultati importanti, ha la possibilità di far vivere ai tifosi delle grandi sensazioni".

Lasagna è tornato carico dalla Nazionale?

"E' arrivato ieri a Udine, sta bene, è contento. Conta far parte del gruppo azzurro, viene da due gol e i presupposti ci sono tutti".