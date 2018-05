TMW - Ag. Maggio: "Non è detto che non rinnovi col Napoli"

Nella chiacchierata di oggi con Massimo Briaschi, esperto agente, abbiamo parlato anche di alcuni dei suoi assistiti tra cui Christian Maggio, a cui è scaduto il contratto con il Napoli. "Per il suo futuro stiamo valutando con calma - ha detto a TMW - valutiamo le proposte e non è detto che comunque non rinnovi col Napoli".

E Lasagna? Con l'Udinese quest'anno ha realizzato dodici reti...

"Non credo che l'Udinese voglia spostarlo. Certo, il mercato è strano e vedremo che succederà. La decisione in ogni caso spetta ai friulani".