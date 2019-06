TMW - Ag. Nainggolan-Inter, incontro concluso: gli aggiornamenti

Fonte: dal nostro inviato, Alessandro Rimi

© foto di Insidefoto/Image Sport

Incontro concluso nella sede dell'Inter tra Alessandro Beltrami, agente di Radja Nainggolan, e la dirigenza nerazzurra. Come anticipato anche in precedenza si è parlato principalmente del centrocampista belga (ma anche di Barella) che vorrebbe restare a Milano a ogni costo.

Valutazione Conte - Antonio Conte ha già parlato con il giocatore e la sua intenzione è quella di valutarlo durante la prima parte di ritiro a Lugano, per poi prendere la decisione definitiva.

Attesa per le offerte - In tutto questo se ne corso delle prossime settimane l'Inter dovesse ricevere una proposta importante lo stesso club la prenderebbe seriamente in considerazione. In ultima battuta resta in piedi anche l'ipotesi Jiangsu Suning, ma per l'eventuale trasferimento in Cina potrebbe concretizzarsi solo tra alcune settimane.