TMW - Ag. Pellegrini: "Giocatore moderno, ha reagito al momento duro"

"Sono contento di questo momento". Sorride, Giampiero Pocetta, agente di Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista della Roma è uno dei protagonisti della rinascita giallorossa e nel corso della chiacchierata con Tuttomercatoweb.com c'è spazio anche per il trequartista giallorosso. "Ha reagito con grande personalità a un momento delicato collettivo e non solo personale. Sta venendo fuori per le qualità che ha sempre avuto".

In un ruolo nuovo come quello del falso dieci

"E' un centrocampista moderno, che può giocare in tante posizioni. E non mi stupisce il suo rendimento da trequartista".