TMW - Ag. Piatkowski: "Era vicino all'Udinese? L'ha detto il Presidente del Rakow..."

Nel corso dell'intervista a Tuttomercatoweb.com, Maciej Zielinski, direttore della Prosport Manager, ha parlato non solo di Jakub Kaminski ma anche di un altro giovane talento: nell'agenzia, c'è anche un difensore interessante, Kamil Piatkowski, vent'anni, del Rakow Czestochowa. "E' un ragazzo interessante, gioca al Rakow e pochi giorni fa il Presidente ha ammesso che l'Udinese lo cercava in estate. Io non lo confermo ma non posso negarlo. Kamil un centrale moderno -spiega Zielinski a TMW-, alto, forte fisicamente, bravo palla al piede. E' la direzione in cui va un centrale moderno, le squadre moderne giocano così. L'uomo in quel ruolo deve essere quasi il più veloce e lui nonostante la stazza lo è. Se tutto va come pensiamo, o adesso a gennaio o in estate si trasferirà sicuramente. E' richiesto in tanti paesi, ne stiamo parlando anche in questi giorni".