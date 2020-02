TMW - Ag. Sepe: "Tra i 3-4 più forti della A. Tornare al Napoli? Mai dire mai"

Fonte: Dal nostro inviato, Pierpaolo Matrone

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato a margine degli Italian Sport Awards, Mario Giuffredi, agente di Luigi Sepe, ha commentato l'infortunio del portiere del Parma e l'arrivo di Ionut Radu nello stesso ruolo: "Io penso che sia arrivato a un livello per cui non può temere nessuno. Per me è uno dei 3-4 portieri più forti della Serie A, nonché il portiere più completo. Sepe non deve temere nessuno: è un portiere che può ambire a tutto. Credo sia sbagliato dire

che teme la concorrenza di Radu".

Potrebbe tornare al Napoli?

"Quando lo dissi era una provocazione, perché secondo me il Napoli il portiere ce l'aveva in casa. Ho sempre pensato che i calciatori napoletani non siano stimati nella loro città. Nel calcio mai dire mai: è sempre tifoso del Napoli, è più legato al Napoli che a tante altre cose. Mai dire mai: è un portiere che Gattuso stima tantissimo, vedremo quale sarà il suo futuro".

