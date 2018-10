TMW - Ag. Spinazzola: "Vederlo esordire con la Juve sarà emozionante"

Fonte: dagli inviati a Montecarlo, Lorenzo Marucci e Marco Frattino

© foto di Andrea Ninni/Image Sport

Nel corso con la chiacchierata a RMC Sport, Davide Lippi ha parlato anche di Leonardo Spinazzola. "Quando vieni da un crociato, è tutto un punto di domanda, è stato bello domenica averlo visto tra i convocati, averlo visto in panchina, sarà ancora più bello vederlo a breve con la maglia della Juventus. In questa annata capirà e scoprirà la Juventus, si adatterà: non è mai facile arrivare in una grande squadra, si metterà a disposizione quando Allegri lo chiamerà e lo vedrà pronto. Sarà un'enorme soddisfazione".