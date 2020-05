tmw Ag.Torreira: “Vuole tornare in Italia, parlerò con l’Arsenal”

Lucas Torreira verso il ritorno in Italia. “Lucas aveva avuto un po’ di malumore per alcune divergenze tecniche, poi si è ripreso. Ed è arrivato l’infortunio, fortunatamente meno grave del previsto. Oggi è completamente recuperato, credo che sarà un uomo mercato”, dice a TuttoMercatoWeb l’agente Pablo Bentancur intervistato per la rubrica “A tu per tu”. “Dovrò parlare con l’Arsenal. Al giocatore - spiega il procuratore - piacerebbe molto tornare in Italia, ma bisogna riconoscere che l’Arsenal lo ha trattato benissimo e si è comportato alla grande”.