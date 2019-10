TMW - Ag. Veretout: "Felicissimo alla Roma, non c'era scelta migliore"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel corso dell'intervista rilasciata a TMW Radio , Mario Giuffredi ha parlato tra i suoi assistiti anche di Jordan Veretout. "È felicissimo di essere alla Roma, non poteva fare scelta migliore. Poi le scelte si discutono a fine dell'anno, ma ad oggi è molto felice, poi le somme le tireremo alla fine. Il Napoli è stata la prima società a cercarlo, poi le strategie possono anche cambiare, penso per esempio alla mancata partenza di Allan. Anche se secondo me il Napoli aveva bisogno di un giocatore come Veretout, non c'è un giocatore con queste caratteristiche lì".