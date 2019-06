TMW - Agnelli all'Assemblea ECA: "Abbiamo visione europea collettiva"

Fonte: Dall'inviato a Malta, Gaetano Mocciaro

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Presente a Malta per l'Assemblea dell'ECA, il presidente della Juventus e del Governo del calcio europeo Andrea Agnelli ha così parlato ai rappresentanti dei club presenti: "Abbiamo una visione europea collettiva. Ognuno di noi proviene da un Paese diverso, con un campionato diverso con differenti problemi e opportunità. Cerchiamo tuttavia di arrivare alle risposte che vuole affrontare il calcio europeo nel suo complesso, senza pensare ai singoli mercati. L'intero principio riguarda la ricerca della stabilità.

L'Ajax è arrivato alla semifinale di Champions League, ha conquistato il double in Olanda, vincendo campionato e coppa locale. Tuttavia va solo ai preliminari di Champions, come può crescere l'Ajax?

Questa riforma non riguarda solo i grandi club, ma l'Europa intera.

Quello che è stato davvero deludente finora è stata l'intera conversazione, guidata da rappresentanti dei principali cinque campionati europei. Io lo vedo come un protezionismo delle principali cinque leghe nei confronti del resto del calcio europeo.

Posso darvi tre risposte diverse alla stessa domanda. Posso darvi una risposta come presidente della Juventus, e vi sarà dato un parere specifico come presidente della Juventus. Posso darvi una risposta come membro di una delle principali cinque leghe, perché giochiamo in uno di questi campionati. Poi posso darvi una risposta come presidente dell'ECA. Le mie risposte saranno differenti a seconda del ruolo. La risposta che mi interessa oggi è quella come Presidente dell'associazione europea dei club. È importante che noi, in modo unito, concordiamo nel trovare soluzioni per il bene del calcio europeo.

Se vogliamo trovare soluzioni per il bene del calcio europeo dobbiamo fare un passo indietro e un passo avanti, cercando di vedere le cose da un livello diverso. Noi come tedeschi dobbiamo pensare: 'quali sono i problemi dei polacchi?'. Noi, come italiani, dobbiamo pensare: 'quali sono i problemi dei greci?'. Noi come francesi dobbiamo pensare: 'quali sono i problemi dei belgi?'. Noi come spagnoli, dobbiamo pensare: 'quali sono le questioni degli austriaci?'. Dovremmo cercare di metterci nei panni dell'altro e capire qual è la soluzione migliore per andare avanti.

Per quanto mi riguarda, per quanto riguarda l'ECA, oggi è l'inizio del processo di consultazione. C'è molto da discutere e un sacco di tempo da dedicare ad esso. Voglio assicurarmi di trovare soluzioni insieme, nell'interesse del calcio europeo".