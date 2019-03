TMW - Agnelli: "Coppe nel weekend? Irrilevante parlarne, chance per tutti"

Fonte: Da Milano, Thomas Rolfi

Il presidente della Juventus Andrea Agnelli, intervenendo dal palco della sala executive di San Siro, ha parlato sulla possibilità di far giocare le coppe europee nel corso del weekend a partire dal 2024. "Come ho detto ad Amsterdam, la parola weekend per le coppe non è stata presa in considerazione. Sono troppi i fattori per arrivare a un calendario internazionale nel post 2024, si ragiona a date disponibili. Questo è l'elemento centrale. Si deve lavorare e pensare a dei sistemi che permettano a squadre come Samp, Genoa e Bologna dei percorsi di crescita, senza restare fermi nei propri confini. In questo modo non si pensa che in ogni singolo paese ci siano soltanto due o tre squadre in grado di rappresentare il calcio a livello internazionale. Si deve pensare a un formato per dare a realtà importanti (come ad esempio Sampdoria, Genoa, Bologna, Fiorentina o il Bari, se dovesse tornare in Serie A) percorsi importanti di crescita, anche a livello internazionale. Questo implica che serve trovare una ricetta utile a tutti, parlare di weekend è irrilevante adesso. Si ha la possibilità di immaginare il calcio del futuro, che mantenga la centralità del calcio all'interno dei singoli Paesi. Penso anche ai turchi, Legia Varsavia, ai russi, ai grandi mercati, alle nobili decadute che pagano il fatto di non essere in Paesi sviluppati, penso al Benfica, all'Anderlecht e le altre che citavo prima. Trovare una ricetta che possa mettere insieme esigenze così diverse non è semplice, è per quello che parlare di fine settimane è irrilevante. Mondiale per Club? Siamo d'accordo su rivedere format, ma prima bisogna arrivare ad accordo sul calendario".