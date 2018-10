TMW - Agnelli: "CR7 un supereroe, con lui ci segue tutto il mondo"

Fonte: dai nostri inviati a Trento, Alessandro Rimi e Lorenzo Marucci

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso della tavola rotonda al Festival dello Sport di Trento, Andrea Agnelli, presidente della Juventus, ha parlato dell'arrivo di Cristiano Ronaldo in bianconero. "Le strade commerciali e sportive si sono incrociate. Abbiamo acquisito un valore aggiunto, nell'attenzione ai dettagli e alla concentrazione. Inoltre Cristiano rappresenta un supereroe: i bambini di tutto il mondo ci seguono di più. Diversi accordi commerciali possono permettere anche alla Lega di A di vendere il proprio prodotto dove prima non si riusciva. La Juventus, detto questo, non è solo Cristiano. La situazione economico-amministrativa del club va valutato dal 2010 in poi e non solo a partire dall'arrivo di CR7 in bianconero"