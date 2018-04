TMW - Agnelli: "L'epilogo fa male ma siamo orgogliosi della vittoria"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente della Juventus Andrea Agnelli ha parlato così in mix zone dopo l'eliminazione dalla Champions League per mano del Real: "Vincere 3-1 a Madrid non fa male, dimostra il valore della Juventus in queste partite. Anche la Roma ha fatto benissimo e dobbiamo essere orgogliosi. Fa male l'epilogo e fa male sapere che abbiamo la tecnologia ma che la non si utilizzi".