TMW - Agnelli: "Ridurre i calendari, ai giocatori serve riposo"

Nel corso della conferenza stampa dell'ECA, Andrea Agnelli, presidente della Juventus, ha parlato anche dei calendari internazionali. "E' importante ricordare che i club si prendono i rischi quotidiani, dentro e fuori dal campo. Su questa base vogliamo far sentire le voci della società, sia a livello domestico che internazionale. Vogliamo trovare il modo di far tenere vivo il sogno per tutti e per questo è necessario rispettare i giocatori. Serve più tempo libero per i giocatori, dobbiamo ridurre le partite. Il calendario deve essere schedulato affinché il pubblico mondiale possa seguirlo e allora dobbiamo allineare le varie competizioni internazionali. E' importante preservare il gioco. Siamo pronti a parlare di tutto ma prima serve un accordo sull'architettura della competizione. Ora esiste già un Mondiale per Club, è da capire come gestire il calendario dopo il 2024. E' fondamentale che ci siano pause, è fondamentale che ci sia allineamento tra i diversi paesi. Non abbiamo parlato di Mondiale per Club, il discorso è fermo".