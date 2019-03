TMW - Agnelli: "S.Siro storico ma fa sentire sua età. Serve stadio moderno"

Fonte: Da Milano, Thomas Rolfi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente della Juventus Andrea Agnelli, intervenendo dal palco della sala executive di San Siro, ha parlato sulla questione legata allo stadio meneghino.

Il consiglio da dare a Milan e Inter? "San Siro è un pezzo della storia italiana, costruito nel 1925 e modificato nel corso del tempo. Da parte mia ho ricordi piacevoli, la prima volta che sono venuto qui giocammo la semifinale di Coppa Uefa contro il Borussia Dortmund. Non ero mai stato a San Siro, entrai alle 8.25 quando tutti i tifosi cantavano 'Chi non salta è del Borussia'. Lo stadio incute timore, anche oggi quando è pieno. Bisogna fare delle riflessioni su un impianto moderno: quali sono le reali esigenze, come utilizzarlo a 360°. San Siro in tal senso fa sentire la sua età, se dovessi scegliere vorrei uno stadio moderno e completamente nuovo. Non si può essere nostalgici quando si guarda a quelle che sono le innovazioni e le migliori condizioni per giocare al calcio, serve uno stadio vivo 365 giorni l'anno. Se la decisione dipendesse da me, farei di tutto per avere impianto completamente nuovo".

Proverebbe ad averlo come impianto di proprietà? "Tutti vorrebbero un impianto individuale, per 'brandizzarlo' con i colori sociali. Pensiamo ai due club di Manchester, Liverpool, Everton, ma anche a città più piccole di Milano. Poi entrano in ballo riflessioni economiche, finanziarie e di pianificazione. Il Tottenham ha fatto un investimento di un miliardo e mezzo, il nostro di qualche anno fa ammontava a 150 milioni di euro. Se fosse per me, vorrei uno stadio per la società che rappresento. Cioè all'Inter il suo stadio, al Milan il suo stadio".