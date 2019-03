Fonte: Da Milano, Thomas Rolfi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Cristiano Ronaldo torna in campo contro l'Ajax? Questa è la domanda rivolta ad Andrea Agnelli, presidente della Juventus che ha parlato

dal palco della sala executive di San Siro. "Cristiano Ronaldo sta bene. La fortuna della Juve è quella di avere una rosa importante, la consapevolezza di poter contare su 25 calciatori di qualità. Poi, indubbiamente Cristiano è il migliore al mondo. Se ce l'hai in campo, dà sicurezza in più. Bisogna essere attenti con gli infortuni. Per rischiare con una gara, si rischia di compromettere il finale di stagione. Mancano due mesi e mezzo al finale di stagione, è più importante tutelare la fine dell'annata rispetto a una singola gara", le sue parole.