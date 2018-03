TMW - Agnelli: "Var, non si torna indietro ma diamo tempo alla UEFA"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso dell'intervento all'Assemblea ECA, Andrea Agnelli ha parlato anche del Var. "E' stato introdotto in Italia, Germania, al Mondiale. Non si può tornare indietro, è un processo irreversibile ma bisogna rispettare le tempistiche Uefa. Devono istruire gli arbitri, non riguarda solo le leghe principali ma tutte le federazioni europee. Non saranno tutti pronti per la prossima stagione ma speriamo di introdurlo ovunque per il 2020".