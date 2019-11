TMW - Agudelo: "Al Genoa sto benissimo. 3 punti col Toro unico obiettivo"

Fonte: dall'inviato, Andrea Piras

Il centrocampista del Genoa Kevin Agudelo ha parlato ai cronisti presenti a margine di un incontro con i tifosi al Genoa Museum & Store: "Il Torino? Per noi è importante vincere e iniziare a prendere i 3 punti. La gara precedente con la SPAL ci abbiamo provato in tutti i modi, nella ripresa abbiamo avuto occasioni ma abbiamo sbagliato troppo. Alla fine è un punto che ci lascia l'amaro in bocca perché ne volevamo 3. Ora voltiamo pagina, arriva un Torino e sappiamo bene che sarà una partita difficile. Dovremo essere tranquilli e non sbagliare i passaggi, migliorando ciò che abbiamo sbagliato con la SPAL perché vogliamo assolutamente i tre punti.

La mia posizione in campo? "Da centrocampista mi trovo bene, lì posso sviluppare il mio gioco e cambiare ritmo. Però che sia sull'esterno o al centro per me non cambia molto, dove mi mettono sto bene. Ci saranno partite in cui servirà più attenzione difensiva e partite in cui avrò maggiore libertà, ma mi sento bene in entrambe le situazioni. Contro la SPAL i primi 65 minuti ho giocato in attacco da esterno, poi quando è entrato Pandev mi son accentrato e potevo attaccare in modo più diretto".

Il sostegno dei tifosi? "Sono felice che gli sia piaciuto. Sento l'appoggio, anche sui social. Provo a rispondere a tutti ma sono davvero tanti. Io provo sempre a dare il massimo per una squadra che mi ha accolto al meglio e per una città in cui mi trovo benissimo".

Il calcio italiano? "Fin da quando sono arrivato sapevo che mi sarebbe servito del tempo per ambientarmi, dalla Colombia all'Italia è molto diverso e ne ero consapevole. Ho trovato aggressività e tattica, ma col passare delle partite e giocando mi sento sempre meglio. In 4-5 partite ho giocato molto e per questo mi sento meglio, trovando anche la miglior condizione. Posso dire che per questo sono felice e penso solo a lavorare ancora".