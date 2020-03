tmw Ajax, brilla il gioiellino Hansen: sul classe 2002 gli occhi di Juventus e Inter

Sontje Hansen è il nome di un giovanissimo attaccante classe 2002 che milita attualmente nell'Ajax, dividendosi spesso e volentieri tra prima squadra e selezione Jong (per la maggior parte). Già capocannoniere del Mondiale U17 con gli oranje, è considerato uno dei migliori prospetti in assoluto per quanto concerne il calcio olandese. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, sul suo conto sono molto attente le grandi squadre di mezza Europa, in particolare due tra le più importanti della nostra Serie A: Juventus ed Inter. Le due big italiane vedono Hansen come un potenziale rinforzo in ottica futura, e monitorano la situazione da molto vicino, dato che il 17enne ha il contratto in scadenza con i Lancieri nel 2021, e al momento non ha ancora rinnovato.