TMW - Ajax-Juve -1, le immagini della rifinitura. De Jong c'è

Fonte: dal nostro inviato ad Amsterdam - ha collaborato Giovanni Albanese

Rifinitura della vigilia in corso per l'Ajax al De Toemkost di Amsterdam. Primi 15 minuti aperti alla stampa per la formazione ajacide, inizio di seduta atletica per gli olandesi: c'è De Jong che ha superato i problemi fisici e sarà della partita contro Cristiano Ronaldo e compagni.