© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Al-Hilal all'assalto di Sebastian Giovinco. Una trattativa che le parti in causa stanno portando avanti sotto traccia da tempo: incontri a Milano, l'ultimo la scorsa settimana, poi proprio in questi giorni direttamente in Arabia Saudita. La società della capitale, club più prestigioso della nazione, ha mancato l'assalto a Alejandro Gomez. L'Al-Hilal si era spinto fino a 12 milioni di euro per arrivare all'argentino ma l'Atalanta ha deciso di blindarlo. Adesso la società araba punta forte sulla Formica Atomica di Toronto: il giocatore potrebbe lasciare la MLS a fronte di una maxi offerta da 10 milioni a stagione per tre anni. Giovinco è adesso in California, dove si sta allenando con la squadra. Dal Canada, intanto, il club spiega di non aver ricevuto offerte ufficiali dall'Al-Hilal.