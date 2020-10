tmw Alanyaspor, il vice Farioli: "Primi? Possiamo crescere ancora. Non forziamo le giocate"

Francesco Farioli, viceallenatore dell'Alanyaspor primo in classifica nella Super Lig, ha parlato del campionato turco. "È molto equilibrato, le partite sono aperte a ogni scenario. Stiamo vivendo un ottimo momento, sia di risultati che di prestazioni, ma possiamo crescere ancora molto nella continuità di gioco nei novanta minuti. Migliorando i nostri inizi di gara, soprattutto in trasferta, avendo un impatto maggiore, controllando il ritmo del gioco dal primo minuto. Imparare a gestire la gara, desiderare e ricercare il dominio del gioco, riconoscendo i momenti e chiudendo la partita quando necessario".

Però avete già una buona differenza reti.

"È uno dei dati che conferma il buon momento. Stiamo arrivando con facilità al tiro, calciando verso la porta avversaria, creando dei buoni tiri, spesso da dentro l'area, frutto di possesso palla. Per questo i nostri expected goals sono tra i più alti della Lega, ma anche in Europa. E concediamo meno. Abbiamo un alto numero di passaggi, poche palle perse, non forziamo la giocata in avanti. Così forziamo l'avversario a sbagliare di più, perché pressiamo".