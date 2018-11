TMW - Albertini: "Milan, Ibra lo vorrei sempre. Io in campo? Sono ko"

Fonte: dall'inviato Antonio Vitiello

Ospite dei microfoni di TMW, l'ex rossonero Demetrio Albertini parla così a margine della presentazione del "Gran Galà del calcio" del movimento italiano e della Nazionale di Roberto Mancini: "Ho visto la partita sabato scorso e l'Italia ha giocato con personalità, tenendo bene il campo nonostante le poche emozioni. Mi auguro che giochino sempre più italiani nel nostro campionato, le nostre stanno facendo bene anche nelle coppe e l'esperienza internazionale sarebbe utilissima ai nostri giovani".

Sei pronto a scendere il campo per il tuo Milan? Visti i tanti infortunati...

"Sono ko anche io... (ride, ndr) Dispiace vedere tutti questi infortuni, tutti insieme poi. Diventa difficile gestire questa situazione, anche se non può essere un alibi. Contro la Lazio è una sfida importante, sappiamo che adesso si entra nel vivo del campionato e ci sono meno partite per recuperare".

Si parla di Ibrahimovic, tu lo riprenderesti?

"Assolutamente sì, se ci fosse la possibilità io lo vorrei sempre nella mia squadra anche se la gestione potrebbe diventare difficoltosa. Però avere uno come lui permette di aver diverse soluzioni".

E' il Milan di Leonardo e Maldini:

"Sono vecchi amici, si sono messi a disposizione della loro squadra. Sono contento soprattutto per Paolo. Sono convinto che acquisterà ancora più esperienza e confermerà anche da dirigente di essere un vincente".