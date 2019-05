TMW - Alessio: "Conte-Agnelli? Ultimo giorno turbolento, rapporti buoni"

© foto di Nicolò Zangirolami/Image Sport

Angelo Alessio, ultimo vice di Antonio Conte in Nazionale e nella Juventus, ha parlato del rapporto fra Andrea Agnelli e l'ex allenatore del Chelsea, considerato quantomeno turbolento e di ostacolo per il ritorno in bianconero. "Tutti lo scrivono, ogni giorno ce n'è una. Poco fa leggevo che i rapporti non fossero buoni. Certo, l'ultimo giorno è stato turbolento, per come si sono lasciati e per come è andato via Antonio. Ma non credo che questo influisca sul riprenderlo o meno. I rapporti sono cordiali, si sono salutati diverse volte, anche in modo tranquillo e sereno. Quindi non metterei le cose in questo modo".