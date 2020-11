tmw Ali Daei, recordman di gol in Nazionale: "CR7 tra i migliori di sempre, spero tanto mi superi"

Intervistato in esclusiva da TMW per commentare il suo record assoluto di gol con una Nazionale, Ali Daei si è detto orgoglioso della possibilità che Cristiano Ronaldo possa eguagliarlo e poi superarlo. Al campione iraniano oggi restano d'altronde "solamente" sette reti di vantaggio nei confronti del capitano del Portogallo (109 centri contro 102).

Non le dispiacerebbe neanche un po' essere superato da CR7?

"Nient'affatto, sarebbe un vero onore per me se un calciatore della sua classe e del suo calibro riuscisse a farlo. Cristiano Ronaldo è uno dei migliori giocatori non solo di questa epoca, ma di sempre. Un fenomeno assoluto".

Cosa farebbe se e quando questo momento dovesse arrivare?

"Semplice, mi congratulerei direttamente con lui. Prima però deve arrivarci... Cristiano Ronaldo è già a quota 102 reti col Portogallo e batterà il mio record, ne sono sicuro, ma ancora gli mancano sette gol (ride, ndr)".